Олег Гончар

Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) Эдди Хирн выразил удивление по поводу возможной организации боя между своим подопечным и видеоблогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Хирн вспомнил недавний выход Пола на ринг после триумфа Александра Усика, назвав это странным явлением в мире бокса, если Джейк хочет сразиться с Джошуа.

По его словам, Пол считает, что может нокаутировать Джошуа из-за якобы слабого подбородка.

Хирн уже связался с менеджером Пола и запланировал переговоры на следующую неделю. Он подчеркнул, что если Джейк серьезно настроен, бой может состояться и стать самым масштабным в боксе по количеству просмотров, превзойдя даже потенциальный поединок Канело – Кроуфорд.

«Если ты настолько азартный – мы готовы». Энтони Джошуа

Однако промоутер предостерег Пола о опасности такого боя, подчеркнув, что это не игра или ютуб-шоу, а физически рискованный вызов. Хирн вспомнил Фрэнсиса Нганну, который, по его мнению, легко бы одолел Пола, и призвал быть осторожными с желаниями.

Отметим, что в боксерском поединке Джошуа нокаутировал Нганну в начале боя.