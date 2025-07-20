Усик после победы над Дюбуа провел битву взглядов с Джейком Полом
Американец хочет драться не по правилам бокса
около 1 часа назад
Джейк Пол и Усик / Фото - DAZN
Популярный видеоблогер и боксер американец Джейк Пол провел битву взглядов с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Пол вышел на ринг после победы украинца над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Также Джейк призвал Усика провести бой по правилам MMA.
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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