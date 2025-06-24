Олег Гончар

Британский эксперт Гарет Дэвис прокомментировал прекращение сотрудничества чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с промоутером Александром Красюком. Об этом он рассказал в интервью BoxNation.

«Первая мысль — Усик приближается к финишу карьеры. Люди начинают считать, кому платят и что получают. Возможно, это позволит ему сэкономить миллионы. Если он победит Дюбуа 19 июля, я не уверен, что он захочет продолжать. Он дважды победил Джошуа, дважды — Фьюри, а теперь, возможно, вновь победит Дюбуа. Захочет ли он сражаться с Паркером или Кабайелем? Вероятно, он об этом думает». Гарет Дэвис

Эксперт подчеркнул, что разрыв не выглядит конфликтным, поскольку Красюк сказал хорошие слова об Усике.

«Усик, вероятно, просто анализирует свои заработки». Гарет Дэвис

Дэвис предположил, что детали могут появиться позже, но на данный момент причин для ссоры не видно.

Напомним, Усик готовится к реваншу с Дэниелем Дюбуа, 19 июля, в Лондоне.