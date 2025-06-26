Олег Гончар

Бывший чемпион IBF и WBA в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) рассказал YSM Sports Media, что был близок к подписанию контракта на бой с обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО), но в итоге отказался. Об этом сообщает Bad Left Hook.

«Я был близок, но речь идет о моем здоровье и самочувствии. Лучшим вариантом для меня был переход в первый средний вес. Я хочу быть в форме, уверенным и зажигать на ринге, не сомневаясь в том, буду ли я чувствовать себя хорошо в день боя». Джарон Эннис

Эннис освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и перешел в первый средний вес, чтобы избежать проблем со сгонкой веса.