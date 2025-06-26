Эннис заявил, что был близок к бою с Теофимо Лопесом
Бывший чемпион IBF и WBA объяснил, почему решил не рисковать здоровьем ради топового боя
около 3 часов назад
Бывший чемпион IBF и WBA в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) рассказал YSM Sports Media, что был близок к подписанию контракта на бой с обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО), но в итоге отказался. Об этом сообщает Bad Left Hook.
«Я был близок, но речь идет о моем здоровье и самочувствии. Лучшим вариантом для меня был переход в первый средний вес. Я хочу быть в форме, уверенным и зажигать на ринге, не сомневаясь в том, буду ли я чувствовать себя хорошо в день боя».
Эннис освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и перешел в первый средний вес, чтобы избежать проблем со сгонкой веса.
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