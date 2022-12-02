Если не Фьюри. Промоутер Усика назвал сложнейшего потенциального соперника для украинца

Полтора года назад бойцы могли зайти на ринге

Фото: Matchroom

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал, с кем может провести поединок Александр Усик (20-0, 13 KO) в случае срыва боя с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).



Если по какой-то причине бой Фьюри – Усик не состоится. Тайсона Фьюри может ударить молния по пути в ринг, или Дерек Чисора побьет его и у него будет реванш... Какие тогда опции у Усика?

Скорее всего ему придется проводить обязательные защиты. Это также причина, по которой мы просим у WBA и IBF дать нам интерпретацию системы ротации — кто следующий, в случае, если Фьюри проиграет, травмируется, или бой не сможет пройти. Нам придется драться с обязательным претендентом, а кто следующий обязательный претендент? Дюбуа, Джо Джойс, время которого, кстати, истекает в марте, или это Хргович? Вот почему мы не имеем представления, но у нас есть план Б и В.

Из имен, которые вы назвали, кто будет самым сложным поединком для Александра Усика и какой бой будет лучшим для Александра Усика?

Со спортивной точки зрения… Скажем, нам не нужно влезать в промоушн, бизнес бокса, деньги и т.д. Мы просто анализируем бокс, комментируем. Самый легкий бой для Усика – это Филип Хргович. Это самый легкий бой не только для Усика, а и для нормального супертяжа. Джо Джойс и Дюбуа… Я бы оценил Джо Джойса, как самого сложного. Дюбуа очень близок к Джо Джойсу, но он все еще молод, и недостаток опыта все еще присутствует. Может быть, через пару лет он будет на вершине, но прямо сейчас я бы оценил Джо Джойса самым сложным. У него был бой с Усиком в WSB. Это было в супертяжелом весе, 5-раундовый бой, сложный бой. Джо – действительно силен. Он как бык. Ты можешь его ударить, но это ничего не меняет. Он, должно быть, будет самым сложным вариантом.

Фьюри угрожает Усику и его команде.