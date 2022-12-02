Фьюри: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
Фьюри угрожает массовой дракой в Лондоне Усику и его команде
«Цыганский король» не желает видеть украинца на своем поединке
02 декабря 11:42
Фото: iFL TV
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) продолжает рассказывать, как сильно достанется Александру Усику (20-0, 13 KO), если он посетит следующий бой «Цыганского короля». Британца цитирует Talk SPORT:
Александр Красюк – муд*к. Так же, как и его боксер, поэтому мне пох*й на этих ребят, всем все равно. Я дам пощечину ему и Усику.
Шугар Хилл (тренер Фьюри – XSPORT) не будет драться в субботу вечером, так что, возможно, он просто уйдет и даст подбородок Красюку.
Напомним, что Усик уже отправился в Лондон.