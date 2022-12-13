«Если не следующий, то я не знаю, что меня ждет». Фьюри рассказал, с кем мечтает провести поединок – это бой, который хочет увидеть весь мир

Тайсон готов к поединку за звание абсолютного чемпиона

Фото: Top Rank

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV заявил, что он нацелен только на поединок с Александром Усиком (20-0, 13 KO):



Надеюсь, это следующий поединок. Это бой, который хочу я, желающий увидеть весь мир. Если Усик не следующий, я не знаю, что меня ждет. Я действительно хочу сразиться с Усиком в следующем поединке. Они вызвали на бой в августе, и им предложили сразиться в декабре. Они не согласились. Увидим, что нам принесет новый год. Всегда будут разговоры о Ближнем Востоке в конце февраля, конце февраля… Посмотрим, смогут ли они сдержать сказанное.

Напомним, что Усика обязали провести бой с обязательным претендентом по линии WBA.