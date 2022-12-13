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ESPN составила рейтинг топ-100 лучших боксеров современности. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й

Далакян занимает 91-ю позицию
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 17:32
ESPN составила рейтинг топ-100 лучших боксеров современности. Усик – 3-й, Ломаченко – 14-й
Усик и компания / Фото - espn.com
Обладатель титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) занял третью позицию в рейтинге лучших боксеров P4P от ESPN.

Также в сотню лучших вошли украинцы Василий Ломаченко (14 место) и Артем Далакян (91-е).

На вершине рейтинга находится японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО), который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в легчайшем дивизионе. На второй строчке находится чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO).
Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN:

1. Наоя Иноуэ

2. Теренс Кроуфорд

3. Александр Усик

4. Тайсон Фьюри

5. Дмитрий Бивол
...
14. Василий Ломаченко

91. Артем Далакян
Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) от BoxRec.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Василий Ломаченко Артем Далакян Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд

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