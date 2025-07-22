Олег Гончар

ESPN обновил рейтинг боксеров полусреднего веса, включив в него 46-летнего Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО).

«Пакмен» занял шестую позицию после ничьей с чемпионом WBC Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО).

Бой с Барриосом стал для Пакьяо первым профессиональным поединком после поражения от Йордениса Угаса в августе 2021 года.

На данный момент легендарный филиппинец является единственным в истории чемпионом в восьми весовых категориях.

Рейтинг ESPN в полусреднем весе:

Джарон Эннис (34-0, 30 КО) Браян Норман (28-0, 22 КО) Марио Барриос (29-2-2, 18 КО) Эймантас Станьонис (15-1, 9 КО) Дэвин Хейни (32-0-1 NC, 15 КО) Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО) Джовани Сантильян (34-1, 18 КО) Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) Сулейман Сисоко (16-0, 9 КО)

Пакьяо ранее выразил желание провести реванш с Барриосом, чтобы побороться за титул WBC и установить новый рекорд как самый возрастной чемпион в полусреднем весе.