ESPN включил 46-летнего Пакьяо в ТОП-10 полусредневесов.
Легендарный филиппинец всего после одного боя занял место среди лучших полусредневесов
около 1 часа назад
Менни Пакьяо
ESPN обновил рейтинг боксеров полусреднего веса, включив в него 46-летнего Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО).
«Пакмен» занял шестую позицию после ничьей с чемпионом WBC Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО).
Бой с Барриосом стал для Пакьяо первым профессиональным поединком после поражения от Йордениса Угаса в августе 2021 года.
На данный момент легендарный филиппинец является единственным в истории чемпионом в восьми весовых категориях.
Рейтинг ESPN в полусреднем весе:
- Джарон Эннис (34-0, 30 КО)
- Браян Норман (28-0, 22 КО)
- Марио Барриос (29-2-2, 18 КО)
- Эймантас Станьонис (15-1, 9 КО)
- Дэвин Хейни (32-0-1 NC, 15 КО)
- Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО)
- Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО)
- Джовани Сантильян (34-1, 18 КО)
- Роландо Ромеро (17-2, 13 КО)
- Сулейман Сисоко (16-0, 9 КО)
Пакьяо ранее выразил желание провести реванш с Барриосом, чтобы побороться за титул WBC и установить новый рекорд как самый возрастной чемпион в полусреднем весе.
Поделиться