Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) для ESPN прокомментировал ничью в поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе американца Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).

Мэнни, сегодня вечером фанаты снова пришли поддержать тебя. Расскажи, что ты думаешь о решении судей.

«Я считаю, что я выиграл, пусть и раздельным решением. Это был близкий бой, но я считаю, что я выиграл».

Не казалось, что тебе 46 лет. Как ты себя чувствовал на ринге?

«Я чувствую себя хорошо. Я счастлив, потому что тренировался два месяца, хоть и недолго, но этого хватило. Я хотел тренироваться три месяца, но начал поздно из-за выборов в стране».

Что тебе помогло сегодня вечером, а чего не хватило в конце боя?

«В конце боя, в последних двух раундах, я потерял преимущество. Но ничего».

Но остальную часть боя ты выглядел прекрасно. Что будет дальше, Мэнни? Ведь у тебя были варианты. Даже ходили разговоры о бое с Флойдом Мейвезером. Что ты видишь дальше?

«О, это другая история. Давайте поговорим об этом позже. Знаете, для меня это хорошо. Я снова в игре».

Ты считаешь, что у тебя есть всё необходимое, чтобы снова стать чемпионом мира?

«Да, я так думаю. Я всё ещё могу это сделать. Четыре года перерыва, а потом два месяца тренировок — не так уж и плохо получилось. Если ты занимаешься боксом, то форма неплохая, но она улучшается, улучшается — моя выносливость, работа ног еще улучшаются, я же четыре года не тренировался».

Наконец, что ты хочешь сказать своим поклонникам, тем, кто не верил в тебя, и тем, кто теперь говорит, что Мэнни Пакьяо — единственный человек, который может противостоять времени?

«Пока вы верите в Бога, имейте веру — благодаря Богу я всё ещё здесь. Продолжайте бороться. Будьте здоровы. Бог дал мне здоровье и силу. Вот почему я всё ещё здесь, вдохновляю поклонников и, конечно, являюсь примером для подражания как боксер».

Напомним, судьи в бою Пакьяо – Барриос зафиксировали ничью решением большинства судей – 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.

Для 46-летнего Мэнни это был первый профессиональный поединок с августа 2021 года – тогда он проиграл Йорденису Угасу.