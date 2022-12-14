«Есть ресурс, который заканчивается». Усик завершит карьеру после боя с Фьюри?

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube-каналу USYK17 высказался о завершении карьеры.



Они как раз начинают свой путь, 8-10 лет ребятам. С дочкой я по-другому себя веду. Но мне не хочется ехать и по полгода где-нибудь находиться. Сейчас, когда последний лагерь был таким длинным, я уже больше думал о том, что пацаны растут, а меня нет.

Через телефон, через видеосвязь, ты не можешь дать то, что ты должен дать. Конечно, всему есть какая-то конечная точка. В карьере спортсмена она тоже есть. Я об этом задумываюсь. Реально задумываюсь.

Я хочу еще жить после этого. И не ходить трястись или записывать, что у меня завтра. Надо на все смотреть реально. Я вижу, что не так стар, мне 35 лет, но я вижу, что есть ресурс, который заканчивается. Не хочется, чтобы тебя мутузили потом.

Самообманом нельзя заниматься. Если ты понимаешь, что молодые ребята подходят, и у них скорость лучше, они более выносливы. Надо просто себе сказать: «Друг, выбирай другой вид деятельности и трудись». Все».