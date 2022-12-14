Усик об оскорблениях Фьюри: «Бомж? Ну он ошибается. У меня есть дом и есть прописка»

Украинец признался, что его не задевают слова британца

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube-каналу USYK17 высказался об оскорблениях со стороны Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

«Вообще фиолетово на это все. Я поставил перед собой такую вот стену, и вся та грязь, которую он кидает, отлетает и попадает на него. На себя не принимаю этого ни капельки. Ну как он может меня зацепить? Обзывается кроликом, бомжом, что-то еще. Так я сам шутил, что я белый кролик, когда меня называли тигром. Бомж? Ну он ошибается. У меня есть дом и есть прописка. И все остальное, что я побил культуриста – это просто его слова. Он психологически не может удержаться. Ему нужно кидаться грязью. Думаю, таким образом он себя защищает». Напомним, ранее Усик рассказал, зачем Фьюри нужен был бой с Дереком Чисорой.

Карен Агабекян