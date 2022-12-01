Хулио Сезар Мартинес выйдет в ринг в андеркарде трилогии Эстрада – Гонсалес
Эстрада и Гонсалес встретились лицом к лицу накануне трилогии
На кону поединка будет стоять вакантный титул WBC во втором наилегчайшем весе
01 декабря 10:41
Эстрада и Гонсалес / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (43-3, 28 KO) и бывший обладатель титулов в четырех дивизионах никарагуанец Роман Гонсалес (51-3, 43 KO) провели дуэль взглядов в преддверии трилогии, которая состоится 3 декабря в Глендейле, штат Аризона, США. Об этом сообщает boxingscene.com.
На кону поединка будет стоять вакантный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).
Напомним, боксеры впервые встретились в ноябре 2012 года, и тогда Гонсалес уверенно выиграл у Эстрады по итогам 12 раундов, защитив титул WBA в первом наилегчайшем весе.
Реванш состоялся в марте 2021 года, и на этот раз победу одержал Эстрада, нанесший экс-лидеру рейтинга pound-for-pound третье поражение в карьере и объединив титулы WBC и WBA во втором наилегчайшем весе.
Напомним, Эстрада в ночь на 4 сентября победил Архи Кортеса. Гонсалес в марте выиграл у Хулио Сезара Мартинеса.
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