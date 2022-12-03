Роман Гонсалес: «Третий бой с Эстрадой будет невероятным, он может стать лучшим»
Эстрада оказался чуть тяжелее Гонсалеса накануне трилогии в Глендейле
Впервые звездные боксеры встретились в ноябре 2012 года
10:22
Эстрада и Гонсалес / Фото - boxing247.comВ США состоялась официальная процедура взвешивания участников поединка между чемпионом WBC Franchise и The Ring во втором наилегчайшем дивизионе мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (43-3, 28 КО) и экс-обладателем титулов в четырех дивизионах никарагуанцем Романом Гонсалесом (51-3, 41 КО).
Эстрада показал на весах 52,2 кг, Гонсалес – 52 кг.
Напомним, боксеры впервые встретились в ноябре 2012 года, и тогда Гонсалес уверенно выиграл у Эстрады по итогам 12 раундов, защитив титул WBA в первом наилегчайшем весе.
Реванш состоялся в марте 2021 года, и на этот раз победу одержал Эстрада, нанесший экс-лидеру рейтинга pound-for-pound третье поражение в карьере и объединив титулы WBC и WBA во втором наилегчайшем весе.
Накануне Гонсалес и Эстрада провели дуэль взглядов в преддверии трилогии, которая состоится 3 декабря в Глендейле, штат Аризона, США.
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