Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Эстрада оказался чуть тяжелее Гонсалеса накануне трилогии в Глендейле

Впервые звездные боксеры встретились в ноябре 2012 года
Бокс Профессиональный бокс
10:22
Эстрада оказался чуть тяжелее Гонсалеса накануне трилогии в Глендейле
Эстрада и Гонсалес / Фото - boxing247.com
В США состоялась официальная процедура взвешивания участников поединка между чемпионом WBC Franchise и The Ring во втором наилегчайшем дивизионе мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (43-3, 28 КО) и экс-обладателем титулов в четырех дивизионах никарагуанцем Романом Гонсалесом (51-3, 41 КО).

Эстрада показал на весах 52,2 кг, Гонсалес – 52 кг. 


Напомним, боксеры впервые встретились в ноябре 2012 года, и тогда Гонсалес уверенно выиграл у Эстрады по итогам 12 раундов, защитив титул WBA в первом наилегчайшем весе.

Реванш состоялся в марте 2021 года, и на этот раз победу одержал Эстрада, нанесший экс-лидеру рейтинга pound-for-pound третье поражение в карьере и объединив титулы WBC и WBA во втором наилегчайшем весе.

Накануне Гонсалес и Эстрада провели дуэль взглядов в преддверии трилогии, которая состоится 3 декабря в Глендейле, штат Аризона, США.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хуан Франсиско Эстрада Роман Гонсалес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Роман Гонсалес: «Третий бой с Эстрадой будет невероятным, он может стать лучшим»
Роман Гонсалес: «Третий бой с Эстрадой будет невероятным, он может стать лучшим»
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 11:41
Эстрада и Гонсалес встретились лицом к лицу накануне трилогии
Эстрада и Гонсалес встретились лицом к лицу накануне трилогии
Бокс Профессиональный бокс
01 декабря 10:41
Хулио Сезар Мартинес выйдет в ринг в андеркарде трилогии Эстрада – Гонсалес
Хулио Сезар Мартинес выйдет в ринг в андеркарде трилогии Эстрада – Гонсалес
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 23:36

Новости: Бокс

Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Профессиональный бокс
21:49
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
17:07
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Профессиональный бокс
16:10
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Профессиональный бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Профессиональный бокс
13:00
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
11:00
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости