Олег Гончар

Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (18-1, 14 КО) выразил желание провести реванш с британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), которому досрочно проиграл в июне 2024 года.

В интервью Ring Magazine Хргович заявил о желании провести реванш.

Надеюсь, я получу реванш и одержу над ним победу. Этот бой я хочу больше всего. Думаю, я способен его победить. Филип Хргович

В предыдущем бою в Джидде (Саудовская Аравия) Дюбуа нокаутировал Хрговича в восьмом раунде, нанеся ему первое поражение в карьере и завоевав временный титул IBF.

Хргович объяснил неудачу травмой, полученной за несколько недель до боя во время спаррингов, и болезнью, которая ослабила его физически.

После шестого раунда я потерял силы из-за болезни. Я недооценил Дюбуа, думал, что просто уничтожу его. Филип Хргович

Дюбуа после победы над Хрговичем нокаутировал Энтони Джошуа и проиграл Александру Усику в реванше.