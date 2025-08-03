Филип Хргович стремится к реваншу с Даниэлем Дюбуа: «Я способен его победить»
В первом бою помешали травма и болезнь
около 1 часа назад
Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (18-1, 14 КО) выразил желание провести реванш с британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), которому досрочно проиграл в июне 2024 года.
В интервью Ring Magazine Хргович заявил о желании провести реванш.
Надеюсь, я получу реванш и одержу над ним победу. Этот бой я хочу больше всего. Думаю, я способен его победить.
В предыдущем бою в Джидде (Саудовская Аравия) Дюбуа нокаутировал Хрговича в восьмом раунде, нанеся ему первое поражение в карьере и завоевав временный титул IBF.
Хргович объяснил неудачу травмой, полученной за несколько недель до боя во время спаррингов, и болезнью, которая ослабила его физически.
После шестого раунда я потерял силы из-за болезни. Я недооценил Дюбуа, думал, что просто уничтожу его.
Дюбуа после победы над Хрговичем нокаутировал Энтони Джошуа и проиграл Александру Усику в реванше.