Олег Гончар

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (18-1, 14 КО) прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше 19 июля на Уэмбли, передает DAZN.

Усик нокаутировал британца в пятом раунде, защитив титулы WBA, WBC, WBO и The Ring.

«Усик просто перебоксировал Дюбуа и нанес отличный удар. Это был мастер-класс». Филип Хргович

При этом, Хргович поддержал Дюбуа, назвав его «отличным бойцом» и экс-чемпионом IBF, но подчеркнул, что противостоять Усику, которого считает одним из величайших боксеров в истории, чрезвычайно сложно.

Хргович, который проиграл Усику в любителях (2013) и потерпел поражение от Дюбуа в июне 2024 года, надеется на бой с победителем третьего поединка Усик — Фьюри, который может пройти в декабре 2025 года.

Напомним, промоутер Фьюри сравнил Усика с легендами хэвивейта, отметив, что украинец не мал.