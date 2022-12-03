Красюк назвал главного виновника срыва мегафайта Усик – Фьюри
Фрэмптон: «Хорошо, что в андеркарде Фьюри – Чисора выступит Беринчик. Бой с Усиком может быть следующим»
Бывший чемпион мира назвал самых сложных соперников для «Цыганского короля»
10:00
Фьюри и Усик / Фото - marca.comЭкс-чемпион мира Карл Фрэмптон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans не поверил, что звездный британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) действительно даст пощечину украинцу Александру Усику (20-0, 13 KO), несмотря на соответствующие запугивания с его стороны.
«Мне кажется, что эти парни очень уважают друг друга. Я не думаю, что Фьюри даст Усику пощечину. Конечно же, не потому что он его боится. Просто Тайсон куда более уважителен. Он говорит такие вещи, чтобы сделать их бой более интересным. Хорошо, что в андеркарде выступит Денис Беринчик. Думаю, это свидетельствует о том, что бой с Усиком может быть следующим. Мы все ждем этого поединка».
«Я думаю, что самые сложные соперники для Фьюри – Усик и Джо Джойс. Я уважаю всех этих парней. Все они хорошие бойцы, большие ребята. На самом деле нужен всего один удар, и мы постоянно об этом слышим, но, по моему мнению, Фьюри – номер один».
Напомним, 3 декабря в Лондоне Фьюри проведет третий бой против Дерека Чисоры (32-12, 23 КО).
Отметим, что в андеркарте состоится бой украинца Дениса Беринчика и француза Ивана Менди.