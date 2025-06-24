Олег Гончар

Американский боксер первого полусреднего веса Фрэнк Мартин (18-1, 12 КО) выразил возмущение по поводу проваленного взвешивания экс-чемпиона в легком весе Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО) перед боем с Эдвином Де Лос Сантосом. Об этом он рассказал в комментарии Boxing News 24.

«Кейшон избежал боя. Он выглядел плохо и даже не пытался сбросить вес. Я считал, что Де Лос Сантос его бы победил. У Дэвиса проблемы с подвижными, взрывными соперниками. С прямолинейными бойцами он справляется, но Лос Сантос – сильный и упругий. Я готов сразиться с Кейшоном в этом году и уничтожить его». Фрэнк Мартин

Мартин также раскритиковал карьеру Дэвиса, отметив, что промоутеры Top Rank подбирают ему удобных соперников.

«Кейшон дрался с Педрасой на спаде карьеры, а бой с Беринчиком за пояс был лёгкой работой. На Олимпиаде он проиграл Энди Крузу из-за неудобного подвижного стиля».

Напомним, ранее Дэвис провалил взвешивание перед боем с Де Лос Сантосом, из-за чего потерял титул, а поединок отменили.