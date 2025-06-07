Бой Кишон – Де Лос Сантос не состоится
Команда доминиканца приняла непростое решение
около 12 часов назад
Бой американского чемпиона WBO в легком весе Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО), который должен был состояться в ночь на 8 июня в США, против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО) отменен. Об этом сообщает The Ring.
Накануне Кишон провалил взвешивание и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.
Сэмпсон Левкович, промоутер Де Лос Сантоса, сообщил, что он и Умберто Бетанкур – тренер и менеджер Де Лос Сантоса – решили не позволять своему бойцу выходить на 12-раундовый главный бой.
Левкович и Карл Моретти, представитель промоутерской компании Дэвиса, в течение нескольких часов вели переговоры о финансовом штрафе, который Дэвис должен был заплатить Де Лос Сантосу, а также об ограничении на повторное взвешивание на следующий день.
В результате Левкович и Бетанкур решили, что Де Лос Сантосу не стоит выходить против соперника, который имеет значительное превосходство в весе.
Промоутер Дэвиса – компания Top Rank Боба Арума – все же выплатит Де Лос Сантосу полный гонорар, который, по оценкам, составляет около $400 000.
Главным боем вечера станет поединок между Абдуллой Мейсоном (18-0, 16 KO) и Джеремией Накатилой (26-4, 21 KO).
Для Кишона это должна была быть дебютная защита титула. Он завоевал пояс в феврале, досрочно остановив украинца Дениса Беринчика.
Ранее Дэвис объявил о смене весовой категории.
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