Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, IBF и WBA, а ныне эксперт и аналитик британец Карл Фроч высказался о непобежденном британском проспекте Мозесе Итаума (12-0, 10 КО).

Цитирует Фроча BoxingScene.

«Я бы точно не поставил его против Усика. Александр в отличной форме, ему 38 лет, и у него большой бой против Дюбуа. Возможно, если поставить Итауму против Усика, он будет доминировать мощными ударами. Возможно, он уничтожит Дюбуа.

Но для начала Итауму нужно воспитать. Нельзя сразу бросать его в воду и надеяться, что он поплывёт. Не стоит спешить и ставить его против Усика или Дюбуа. Пусть фанаты хотят увидеть эти бои».