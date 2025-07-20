Фундора уничтожил Цзю в реванше: видео
Американец защитил титул WBC
около 2 часов назад
На MGM Grand Garden Arena в американском Лас-Вегасе завершился реванш американского чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе американца Себастьяна Фундоры (22-1-1, 14 KO) против австралийца Тима Цзю (25-2, 18 KO).
Претендент начал бой сумбурно. Цзю слишком торопился в 1-м раунде, пропустив много лишних ударов. В результате он побывал на канвасе, но продолжил поединок.
2-й раунд полностью прошел под диктовку Фундоры. Местами Цзю пытался огрызаться, но выглядел слабо на фоне своего соперника.
В 7-м раунде соперники обменялись акцентированными попаданиями, однако Фундора снова смог нанести больший урон. На следующий отрезок угол Цзю решил своего боксера не выпускать.
Результат боя: Фундора победил Цзю отказом соперника от продолжения поединка после 7-го раунда.
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