Владимир Кириченко

На MGM Grand Garden Arena в американском Лас-Вегасе завершился реванш американского чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе американца Себастьяна Фундоры (22-1-1, 14 KO) против австралийца Тима Цзю (25-2, 18 KO).

Претендент начал бой сумбурно. Цзю слишком торопился в 1-м раунде, пропустив много лишних ударов. В результате он побывал на канвасе, но продолжил поединок.

2-й раунд полностью прошел под диктовку Фундоры. Местами Цзю пытался огрызаться, но выглядел слабо на фоне своего соперника.

В 7-м раунде соперники обменялись акцентированными попаданиями, однако Фундора снова смог нанести больший урон. На следующий отрезок угол Цзю решил своего боксера не выпускать.

Результат боя: Фундора победил Цзю отказом соперника от продолжения поединка после 7-го раунда.