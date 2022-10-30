Фьюри: «Не хочу умереть от сильного удара по голове»

Тайсон Фьюри / Фото: boxingnews24

Чемпион WBC(32-0-1, 23 KO) рассказал о своих самых больших страхах.

И поверьте мне, подобный конец иногда кажется очень реальным. Я даже почувствовал кратковременную потерю памяти после той ужасной встречи с Уайлдером в 2021 году, когда через несколько часов после победы моя голова была покрыта комками размером с теннисный мяч. Нельзя было вспомнить, сколько раз я падал.

Все было туманно, такой опыт меня пугал. Ни в коем случае не хочу доживать свои дни в инвалидной коляске или есть ужин из-за соломинки. После боя с Уайлдером я сказал своему промоутеру Фрэнку Уоррену, что планирую уйти на пенсию.