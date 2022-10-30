Фьюри может провести бой с Джойсом, если победит Чисору и Усика
Фьюри: «Не хочу умереть от сильного удара по голове»
«Цыганский король» рассказал о своем страхе
30 октября 22:27
Тайсон Фьюри / Фото: boxingnews24Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал о своих самых больших страхах. Сообщает The Sun.
Уйти из бокса – возможно, самое тяжелое, что я когда-либо делал. Единственное, что знаю – не хочу задерживаться, уничтожить свое наследство или умереть от сильного удара по голове.
И поверьте мне, подобный конец иногда кажется очень реальным. Я даже почувствовал кратковременную потерю памяти после той ужасной встречи с Уайлдером в 2021 году, когда через несколько часов после победы моя голова была покрыта комками размером с теннисный мяч. Нельзя было вспомнить, сколько раз я падал.
Все было туманно, такой опыт меня пугал. Ни в коем случае не хочу доживать свои дни в инвалидной коляске или есть ужин из-за соломинки. После боя с Уайлдером я сказал своему промоутеру Фрэнку Уоррену, что планирую уйти на пенсию.
Ранее мы сообщали, с кем Фьюри может провести бой.
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