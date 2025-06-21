Владимир Кириченко

Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о поединке своего клиента, чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), и обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 KO).

Его слова передает Чемпион.

Давайте немного углубимся в финансовую математику. На какие продажи платных трансляций (прим. – DAZN продает трансляцию по 24,99 фунта в Великобритании и 59,99 в США) вы рассчитываете?

«Этот бой заслуживает огромной аудитории. Это ведь реванш. В первом бою было много споров по поводу удара ниже пояса.

С тех пор Даниэль набрался опыта. Он стал мужчиной. В этот раз будет боксировать мужчина, а не парень. И Даниэль готовится остановить Александра, как недавно остановил Энтони Джошуа. Это будет большой бой. Эти двое устроят настоящее зрелище».

Учитывая, что ивент пройдет на 90-тысячном «Уэмбли», на этот раз источником дохода №1 будет продажа билетов, а не платных трансляций?

«Я надеюсь, что главным источником будет именно PPV. Держу кулаки за это».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.