Фьюри об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»

Тайсон Фьюри, Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) в комментарии YouTube-каналу BT Sport Boxing заявил, что не сомневается в победе над обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Люди говорят, что я постоянно называю его средневесом. Но за этими словами стоят реальные факты. Когда я был супертяжеловесом в любителях, я выступал в этом дивизионе с 12 лет. Он был в среднем весе, когда я дрался в тяжелом весе. Его били бойцы вроде Шона Портера в 75 килограммах, в то время как я пацаном весил 115-116 килограммов. Поэтому я называю его средневесом.

Никакой средневес, рожденный своей матерью, не станет для меня вызовом. Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя. Но я не хочу слышать оправданий после того, как побью его».