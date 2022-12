Фьюри перевесил Чисору на три кг

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерек Чисора (32-12, 23 КО).

По итогам чемпион перевесил претендента на 3 кг – 121,9 против 118,2 кг.

It's @Tyson_Fury time! The champion comes in at 268lbs 10oz, four pounds heavier than Derek Chisora. #FuryChisora | BT Sport Box Office | Saturday, Ring Walk 9pm pic.twitter.com/ul4mV0g7kW

The challenger @DerekWarChisora hits the scales at 260lbs 10oz.#FuryChisora | BT Sport Box Office | Saturday, Ring Walk 9pm pic.twitter.com/JzKOOZzKzJ