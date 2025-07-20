Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше за титул абсолютного чемпиона. Слова британца привел портал secondsout.com.

Фьюри выразил уважение Усику за яркое выступление, назвав его нокаут в пятом раунде «невероятным». Он также похвалил Дюбуа, отметив, что молодой британец вышел на бой с полной силой.

Однако Фьюри подчеркнул, что только он способен победить Усика, утверждая, что сделал это в обоих боях 2024 года, хотя официально проиграл.

«Я лидер, чертов спартанец. Я выиграл те бои, и мир это знает». Тайсон Фьюри

Тайсон добавил, что в настоящее время не тратит время на споры и сосредоточен на тренировках и дополнительных боях.

Напомним, ранее Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде очного поединка.