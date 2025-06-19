Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) проведет следующий бой против бельгийца Михаэля Пироттона (10-1, 4 КО).

Бой состоится 28 июня в Халле, Великобритания. Об этом сообщает boxingnewsonline.net.

Отметим, что 30-летний Фьюри проведет пятый бой за 14 месяцев после трех лет без поединков с октября 2021 года по апрель 2024 года.

Хьюи – это двоюродный брат Тайсона Фьюри.

Напомним, Цыганский король и его соотечественник Энтони Джошуа договорились о бое на Уэмбли в Лондоне.