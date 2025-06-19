Фьюри проведет бой на вечере бокса в Великобритании
Противником супертяжеловеса станет малоизвестный бельгиец
около 4 часов назад
Гʼюи Фьюри / Фото - BoxingScene
Британский боксер супертяжелого дивизиона Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) проведет следующий бой против бельгийца Михаэля Пироттона (10-1, 4 КО).
Бой состоится 28 июня в Халле, Великобритания. Об этом сообщает boxingnewsonline.net.
Отметим, что 30-летний Фьюри проведет пятый бой за 14 месяцев после трех лет без поединков с октября 2021 года по апрель 2024 года.
Хьюи – это двоюродный брат Тайсона Фьюри.
Напомним, Цыганский король и его соотечественник Энтони Джошуа договорились о бое на Уэмбли в Лондоне.
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