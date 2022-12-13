Фьюри на примере Чисоры объяснил, почему бой с Усиком для него будет легким

Тайсон считает украинца недостаточно жестким

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Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком (20-0, 13 KO) не будет для него сложным:



Я не думаю, что это сложное сражение. Я не думаю, что он такой же жесткий, как Делбой (Дерек Чисора – XSPORT). Он не устоит на ногах после ударов, которые выдержал Дерек. Когда я смотрел его бой с Дереком, хотят соглашаться люди с этим или нет, это был бой 50 на 50. Не было уверенной победы, как у меня, когда Чисора не выиграл ни одного раунда. Не родился еще мужчина, который сможет меня победить. И я встану и докажу это против кого-либо. Никаких проблем. Я делал это безграничное количество раз. Я видел таких как Усик много раз. Когда меньший боец выходил на бой с чемпионом хэвивейта.

Напомним, что Усика обязали провести бой с обязательным претендентом по линии WBA.