Не только Саудовская Аравия. Еще две страны претендуют на организацию поединка Усик – Фьюри
Фьюри назвал будущую суперзвезду хэвивейта
Тайсон считает, что Аделее станет королем супертяжелого веса
17 ноября 19:20
Фото: Top Rank
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) назвал бойца, который в будущем станет королем супертяжелого веса:
Дэвид Аделейе – будущее этой весовой категории. Как-то я сказал ему в раздевалке: «Ты должен верить в себя, Дэйв, потому что покоришь этот дивизион». И он отличный спарринг-партнер. Он устраивает очень-очень хорошие спарринги.
Если бы Аделейе не был достаточно хорош для меня, то я бы не приглашал его в тренировочные лагеря. Но он проделывает великолепную работу, поэтому я приглашаю его со второго боя с Уайлдером. Я продолжаю приглашать его снова и снова. Он продолжает учиться, слушать. Я уверен, что Аделейе может стать следующим «Ланкастерским бомбардировщиком».
Известны потенциальные места организации поединка Фьюри с Александром Усиком (20-0, 13 KO).
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