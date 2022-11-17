Фьюри назвал будущую суперзвезду хэвивейта

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) назвал бойца, который в будущем станет королем супертяжелого веса:



Если бы Аделейе не был достаточно хорош для меня, то я бы не приглашал его в тренировочные лагеря. Но он проделывает великолепную работу, поэтому я приглашаю его со второго боя с Уайлдером. Я продолжаю приглашать его снова и снова. Он продолжает учиться, слушать. Я уверен, что Аделейе может стать следующим «Ланкастерским бомбардировщиком».