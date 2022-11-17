Дюбуа благодаря следующему поединку готовится к бою с Усиком
Не только Саудовская Аравия. Еще две страны претендуют на организацию поединка Усик – Фьюри
Бой должен пройти в начале 2023 года
17 ноября 17:43
Фото: Twitter
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Боб Арум назвал boxingscene.com три страны, которые могут принять бой за звание абсолютного чемпиона «Цыганского короля» с Александром Усиком (20-0, 13 KO).
Основными претендентами на организацию исторического события являются три государства Ближнего Востока. Кроме Саудовской Аравии, которую называют наиболее вероятным местом проведения, глава Top Rank вспомнил Катар и ОАЭ.
Напомним, что Арум назвал и потенциальные даты поединка.