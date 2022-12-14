Фьюри не видит смысла в поединке с Джошуа: «Я нокаутирую Усика, который его дважды избил»

Тайсона больше интересует бой с украинцем

Фото: Marca

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в разговоре с iFL TV заявил, что не понимает, зачем ему драться с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO):



Я разберусь с победившим его дважды. И он к этому не причастен? Я нокаутирую парня, который дважды его избил. Что они тогда обо мне скажут: «О мой Бог. Кто этот мужчина и откуда он появился?»

Ранее Александр Усик рассказал, зачем Фьюри был нужен бой с Дереком Чисорой.