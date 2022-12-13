Фьюри, вспомнив о братьях Кличко и Холифилде, намекнул на будущее поражение Усика
Усик: «Ко мне Чисора очень хорошо подготовился. С Фьюри Дерек просто заработал немаленькие деньги»
Александр рассказал, что его не поразил бой Тайсона с Дереком
13 декабря 21:58
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube- канала USYK17 рассказал о своих впечатлениях о последнем бое Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).
«Фьюри сделал хороший спарринг для себя. При этом он заработал деньги. Потом я вышел в ринг, и мы объявили бой. Далее это вопрос к организаторам и Фьюри. Дай Бог, чтобы мы все прошли тренировочный лагерь и у нас не было травм.
Чисори со мной был лучший из лучших. Он тогда хорошо подготовился, у него была хорошая мотивация. Здесь Дерек просто заработал не маленькие деньги, притом что нормально отхватил в голову. Думаю, что какая-то часть денег уйдет на восстановление, если он это будет делать.
Думаю, что Тайсон сделал этот бой, чтобы просто продышаться, посмотреть в каких кондициях».
Напомним, ранее стало известно, помешает ли Дюбуа бою Усик – Фьюри.
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