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Усик: «Ко мне Чисора очень хорошо подготовился. С Фьюри Дерек просто заработал немаленькие деньги»

Александр рассказал, что его не поразил бой Тайсона с Дереком
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 21:58
Усик: «Ко мне Чисора очень хорошо подготовился. С Фьюри Дерек просто заработал немаленькие деньги»
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube- канала USYK17 рассказал о своих впечатлениях о последнем бое Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

«Фьюри сделал хороший спарринг для себя. При этом он заработал деньги. Потом я вышел в ринг, и мы объявили бой. Далее это вопрос к организаторам и Фьюри. Дай Бог, чтобы мы все прошли тренировочный лагерь и у нас не было травм.

Чисори со мной был лучший из лучших. Он тогда хорошо подготовился, у него была хорошая мотивация. Здесь Дерек просто заработал не маленькие деньги, притом что нормально отхватил в голову. Думаю, что какая-то часть денег уйдет на восстановление, если он это будет делать.

Думаю, что Тайсон сделал этот бой, чтобы просто продышаться, посмотреть в каких кондициях».

Напомним, ранее стало известно, помешает ли Дюбуа бою Усик – Фьюри.


Карен Агабекян
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