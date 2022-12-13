Усик: «Ко мне Чисора очень хорошо подготовился. С Фьюри Дерек просто заработал немаленькие деньги»

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube- канала USYK17 рассказал о своих впечатлениях о последнем бое Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).



Чисори со мной был лучший из лучших. Он тогда хорошо подготовился, у него была хорошая мотивация. Здесь Дерек просто заработал не маленькие деньги, притом что нормально отхватил в голову. Думаю, что какая-то часть денег уйдет на восстановление, если он это будет делать.

Думаю, что Тайсон сделал этот бой, чтобы просто продышаться, посмотреть в каких кондициях».