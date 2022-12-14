Фьюри объяснил, зачем позвал легенду футбола для подготовки к Усику: «Он маленький, стремительный и знает, как избегать удара»

Помогать Тайсону готовиться к украинцу должно Руни

Фото: BT Sport

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV в очередной раз подчеркнул, что не шутил по поводу приглашения Уэйна Руни в свой тренировочный лагерь.



Ты не будешь брать Уэйна Руни в тренировочный лагерь, не правда ли?

Я его позову ради подготовки для Усика. Для спаррингов. Он маленький, стремительный и знает, как избегать удара. Не профессиональный боец? Не имеет значения. Почему это должно быть важно? Один – профессиональный атлет, и другой тоже. Я не думаю, что это действительно важно (улыбается). Всё конкретно. Руни прибудет в тренировочный лагерь Фьюри в Морками, чтобы помочь мне подготовиться к поединку с Усиком. Вы также можете прийти, если хотите.

Напомним, что Александр Усик (20-0, 13 KO) через несколько дней приступит к подготовке к поединку.