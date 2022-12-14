Усик: «Через несколько дней наша команда будет собираться и уезжать в тренировочный лагерь»

Александр отметил, что если не Фьюри, то будет другой бой

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в комментарии YouTube-каналу USYK17 рассказал о начале подготовки к следующему поединку.

«Моя задача – набрать хорошую форму. Я думаю, через несколько дней наша команда будет собираться и уезжать в тренировочный лагерь, поэтому никакие переговоры меня не волнуют. Абсолютно. Договорятся, не договорятся – в любом случае с кем-то и договорятся. Мне нужно быть в форме. На этом все». Напомним, ранее Усик дал понять, что может завершить карьеру после боя с Фьюри.

Карен Агабекян