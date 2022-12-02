Фьюри пообещал нокаутировать Усика, если он явится на его бой в Лондоне

Тайсону стоит поработать над гостеприимством

Фото: XSPORT

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил, что отправит Александра Усика (20-0, 13 KO) спать, если он выйдет на ринг после поединка «Цыганского короля» с Дереком Чисорой (33-12) , 23 KO):



Меня это не интересует. Мне плевать на него и его Алекса Красуса (Александра Красюка – XSPORT), кем бы они, черт побери, ни были. Ага, вообще неинтересно. Мне плевать, что они сделают. Ты приходишь на мою арену, на мою территорию, и улетаешь к черту в нокаут. Я разнесу этого з*сранца.

Напомним, что Усик уже отправился в Лондон.