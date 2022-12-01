Усик провел последнюю тренировку перед поединком Фьюри

В субботу украинец будет на вечере бокса в Лондоне

Фото: Matchroom

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) продолжает заниматься в тренировочном зале:



Сегодня, вероятно, состоялась его последняя за неделю тренировка в Украине. Позже Усик в своих соцсетях показал поездку по трассе. Вероятно, украинец отправился на автомобили за границу. На выходных Александр посетит вечер бокса в Лондоне, где сразятся Денис Беринчик (16-0, 9 KO) и Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Напомним, что Фьюри угрожает Усику.