Промоутер Усика заявил, что украинец нескоро подерется с Уайлдером из-за уважения к правилам
Усик провел последнюю тренировку перед поединком Фьюри
В субботу украинец будет на вечере бокса в Лондоне
01 декабря 20:49
Фото: Matchroom
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) продолжает заниматься в тренировочном зале:
Сегодня, вероятно, состоялась его последняя за неделю тренировка в Украине. Позже Усик в своих соцсетях показал поездку по трассе. Вероятно, украинец отправился на автомобили за границу. На выходных Александр посетит вечер бокса в Лондоне, где сразятся Денис Беринчик (16-0, 9 KO) и Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO).
Напомним, что Фьюри угрожает Усику.
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