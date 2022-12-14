Усик: «Через несколько дней наша команда будет собираться и уезжать в тренировочный лагерь»
Фьюри сразу же настраивается на реванш с Усиком
Тайсон хочет дважды победить украинца
14 декабря 11:37
Фото: Getty Images
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV заявил о готовности проведения двух поединков с Александром Усиком (20-0, 13 KO):
Слушайте, никогда нельзя никого недооценивать. Но с тем, в каком моменте карьеры я нахожусь, я просто хочу победить его быстро. Я просто его победить, потом дать ему реванш, и сделать то же самое еще раз на «Уэмбли». Если Ближний Восток может предоставить возможность, о чем они говорили в течение года или около того, это произойдет в конце февраля. Если же нет, то мы будем сражаться в Англии на «Уэмбли». Я могу гарантировать, что бой в этой стране состоится.
Напомним, что Усик через несколько дней приступит к подготовке к поединку.