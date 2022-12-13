Фьюри, вспомнив о братьях Кличко и Холифилде, намекнул на будущее поражение Усика

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV вспомнил, что хороший маленький боксер обычно проигрывает хорошему большому боксеру:



Я могу вспомнить легендарного Эвандера Холифилда, пошедшего на бой с Риддиком Боуи. Его разбили два поединка, один из которых проиграл (на самом деле 3 боя, в которых Холифилд проиграл дважды). Еще один – Томаш Адамек, вышедший на Виталия Кличко. Было еще несколько крузеров, хотя, может быть, не крузеры, но меньшие бойцы хевивейта. И их Владимир Кличко уничтожил и растер в пыль.

Я видел меньших бойцов в стиле левшей, как он, мобильных. Султан Ибрагимов сражался с Владимиром Кличко на МСХ. И это было такое скучное сражение. Он просто отбил ему голову джебом.