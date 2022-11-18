Фьюри: «Я вернулся не из-за поясов, денег или «абсолюта» – я боксирую из-за проблем с головой»

Фото: Sky Sports

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) объяснил свое возвращение в профессиональный бокс ментальными проблемами:



Без бокса все снова улетит вниз, это единственный шанс быть в норме, сохранять ясный ум.

Я не могу уйти. Если я сейчас уйду, то просто умру, буквально. Возможно, есть какой-нибудь врач, который мог бы помочь мне.