Уайт хочет заполучить реванши с Джошуа и Фьюри
Фьюри: «Я вернулся не из-за поясов, денег или «абсолюта» – я боксирую из-за проблем с головой»
Тайсон не желает снова спускаться на дно
18 ноября 17:55
Фото: Sky Sports
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) объяснил свое возвращение в профессиональный бокс ментальными проблемами:
Многие не понимают, почему я вернулся в бокс. Я вернулся не через пояса, деньги, титул абсолюта или серию побед. Это меня не интересует. Я боксирую из-за проблем в голове.
Без бокса все снова улетит вниз, это единственный шанс быть в норме, сохранять ясный ум.
Я не могу уйти. Если я сейчас уйду, то просто умру, буквально. Возможно, есть какой-нибудь врач, который мог бы помочь мне.
Фьюри вспомнил, как после победы над Владимиром Кличко лежал и ждал смерти.
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