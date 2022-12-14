Фьюри: «За бой с Усиком я получаю вдвое больше, чем за поединок с Джошуа»

Тайсон заявил, что даже в финансовом плане лучше сразиться с украинцем

Фото: DAZN Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не считает, что его бой с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) может считаться самым большим в боксе:

Даже не близко. Это самый большой поединок в Англии. Но это не самый грандиозный бой в боксе. Мой бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира гораздо масштабнее. Никаких возражений. Еще и два бойца без поражений, без мужчины, трижды победивших в последних пяти поединках. Я уверен, что это так. У него нет ничего, что он может положить на стол? А вот бой за звание «абсолюта», о котором они говорят последние 10 лет, но даже в самых диких мечтах не смогут победить. Да, этот бой грандиознее. Я на 100% уверен, что получу больше денег за бой с Усиком. Может быть, даже вдвое больше, чем за поединок с Джошуа. Александр Усик (20-0, 13 KO) ответил, почему Фьюри ему не врезал при встрече.

Олег Шумейко-младший