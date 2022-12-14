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Усик: «Перед боем были разговоры, что Фьюри мне «врежет». Думаю, у него подгорела дупка и он передумал»

Александр признался, что готовился к любой ерунде от Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 15:55
Усик: «Перед боем были разговоры, что Фьюри мне «врежет». Думаю, у него подгорела дупка и он передумал»
Фото: K2 Promotions

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) вспомнил, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) обещал сделать ему за выход в ринг и чем все закончилось:

Перед этим были разговоры, типа «я ему врежу» и все такое. Но немножко, я думаю, у него подгорела жопка и он передумал.

Выходя в ринг, внутренне был готов к каким-то его глупостям.

Фьюри обещает нокаутировать Усика.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри

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