Эдди Хирн, промоутер олимпийского чемпиона Токио-2020 Энди Круса (6-0, 3 КО), для Fight Hub TV поделился планами своего клиента после победы над японцем Хиронори Миширо (17-2-1, 6 КО) в элиминаторе IBF в легком дивизионе.

«Теперь он является обязательным претендентом. Очевидно, что Мураталу повысили до чемпиона. Поэтому нам нужно посмотреть, какие у него планы.

Я не думаю, что Реймонд уже определился с датой, но ему могут дать определенный период, в течение которого он сможет провести добровольную защиту титула. Одной из причин, почему мы хотели воспользоваться этой возможностью, является то, что мы знаем, что IBF будет соблюдать свои правила, а это очень важно для нас, когда речь идет об Энди Крусе.

Если бы он был обязательным претендентом для другой организации, мы бы столкнулись с тем, что иногда правила не такие строгие, как в IBF. Поэтому, учитывая повышение Мураталлы, мы считаем, что он должен немедленно биться со своим обязательным претендентом, и мы хотели бы, чтобы это было предписано.

Если он все-таки проведет (добровольную) защиту, это будет одна защита, а мы тем временем тоже будем биться. Но вы знаете, что это неизбежно, и это было одной из привлекательных черт этого финального элиминатора».