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Golden Boy выиграла торги на поединок Ортис – Станионис

Титульный бой планируют провести в марте 2023 года в США
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 08:41
Golden Boy выиграла торги на поединок Ортис – Станионис
Эймантас Станионис / Фото - badlefthook.com
Промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы обязательного претендента Верджила Ортиса-младшего (19-0, 19 KO), выиграла торги на право проведения поединка против регулярного чемпиона WBA в полусреднем дивизионе Эймантаса Станиониса (14-0, 9 KO).

Компания Оскара Де Ла Хойи победила с предложением в размере 2,3 млн долларов, из которых чемпиону Станионису достанется 75%, а претенденту Ортису — 25%. Представляющая интересы Станиониса компания TGB Promotions предложила за бой 2,1 млн долларов.

Сейчас Golden Boy необходимо подписать контракты на поединок с обоими боксерами. Менеджер Ортиса Рик Мириган сообщил ESPN, что поединок планируется провести в марте следующего года в Лос-Анджелесе или Техасе.

Напомним, WBA назначила поединок между Станионисом и Ортисом в конце ноября одновременно с разрешением WBA Super, а также обладателю титулов WBC и IBF Эрролу Спенсу провести поединок против Кита Турмана. Затем победители этих двух боев должны встретиться для определения единственного чемпиона WBA в полусреднем весе.
Владимир Кириченко
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Теги

Верджил Ортис Оскар де ла Хойя Golden Boy Promotions

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