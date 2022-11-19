Черкашин: «Я готов к большой сцене. Позвольте мне подготовиться к поединку за титул чемпиона мира»
Голуб и Черкашин улучшили свои позиции в рейтинге IBF
Беринчик опустился на три строчки
11:55
Федор Черкашин / Фото - przegladsportowy.onet.plМеждународная федерация бокса (IBF) на своем официальном сайте обновила рейтинги боксеров во всех весовых категорий.
Непобежденный украинский средневес Федор Черкашин (21-0, 13 КО) поднялся с 15-й позиции на 14-ю.
Напомним, 6 ноября Черкашин победил Натаниеля Галлимора (22-6-1, 17 КО) единогласным решением судей: 97:93, 99:91 и 100:90.
Украинский боксер полусреднего дивизиона Иван Голуб (21-1, 15 КО) поднялся с 7-й строчки на 6-ю.
На вечере бокса в октябре Голуб победил американца Уэсли Такера (15-4, 9 КО) после отказа угла Такера выпускать его на 5-й раунд.
Чемпион WBO International в легкой весовой категории Денис Беринчик (16-0, 9 КО) опустился с 9-го места на 12-е.
Отметим, что 3 декабря Денис проведет поединок с Иваном Менди (47-5-1, 22 КО) в андеркарде Тайсон Фьюри – Дерек Чисора.
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