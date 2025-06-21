Гран-при WBC: Рогава против Стальченко. Прямая трансляция
Соперник Соломенникова провалил взвешивание
около 1 часа назад
В субботу, 21 июня, состоятся поединки второго раунда боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в полулегкой и супертяжелой весовых категориях.
Начало – в 15.00 по Киеву.
Украинские боксеры супертяжелого веса Цотне Рогава (11-0, 8 КО) и Виталий Стальченко (10-0, 6 КО) проведут личный поединок.
Боксер полулегкой категории Александр Соломенников (16-1, 8 КО) должен был провести бой с Хуаном Мануэлем Альборносом (4-1), однако аргентинец провалил взвешивание и дисквалифицирован с турнира. На данный момент неизвестно, состоится ли поединок Соломенникова.
Трансляция доступна на DAZN, а также на YouTube-канале Ring Magazine.
Гран-при WBC. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Цотне Рогава (11-0, 8 КО) – Виталий Стальченко (10-0, 6 КО), бой в супертяжелом весе
Напомним, украинец Максим Молодан на Гран-при WBC потерпел первое поражение в карьере.
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