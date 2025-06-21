Владимир Кириченко

В субботу, 21 июня, состоятся поединки второго раунда боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в полулегкой и супертяжелой весовых категориях.

Начало – в 15.00 по Киеву.

Украинские боксеры супертяжелого веса Цотне Рогава (11-0, 8 КО) и Виталий Стальченко (10-0, 6 КО) проведут личный поединок.

Боксер полулегкой категории Александр Соломенников (16-1, 8 КО) должен был провести бой с Хуаном Мануэлем Альборносом (4-1), однако аргентинец провалил взвешивание и дисквалифицирован с турнира. На данный момент неизвестно, состоится ли поединок Соломенникова.

Трансляция доступна на DAZN, а также на YouTube-канале Ring Magazine.

Гран-при WBC. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Цотне Рогава (11-0, 8 КО) – Виталий Стальченко (10-0, 6 КО), бой в супертяжелом весе

Напомним, украинец Максим Молодан на Гран-при WBC потерпел первое поражение в карьере.

