Иноуэ и Батлер взвесили накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира
Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира
Наоя уходит из дивизиона, где выиграл все пояса
08:48
Наоя Иноуэ / Фото: AFP
Абсолютный чемпион мира в наилегчайшем весе японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО) планирует подняться в 55 кг и выиграть там все чемпионские пояса. Об этом он рассказал в интервью BoxingScene.
Отметим, что Наоя ранее стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в истории Японии.
«Я намерен подняться в весе. И когда я сменю весовую, не думаю, что я когда-либо спущусь обратно. Моя цель - сделать то же самое в 55 кг».
Напомним, Иноуэ стал абсолютным чемпионом после победы нокаутом над Полом Батлером.
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