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Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира

Наоя уходит из дивизиона, где выиграл все пояса
Бокс Профессиональный бокс
08:48
Иноуэ поднимется в весе, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира
Наоя Иноуэ / Фото: AFP

Абсолютный чемпион мира в наилегчайшем весе японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО) планирует подняться в 55 кг и выиграть там все чемпионские пояса. Об этом он рассказал в интервью BoxingScene.

Отметим, что Наоя ранее стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в истории Японии.

«Я намерен подняться в весе. И когда я сменю весовую, не думаю, что я когда-либо спущусь обратно. Моя цель - сделать то же самое в 55 кг».

Напомним, Иноуэ стал абсолютным чемпионом после победы нокаутом над Полом Батлером.

Карен Агабекян
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Наоя Иноуэ

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