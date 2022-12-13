Тренер Дюбуа спрогнозировал результат поединка между Усиком и Фьюри
Инсайдер: «Решение WBA не помешает провести бой Фьюри – Усик за абсолютное чемпионство»
Дюбуа подождет свой титульный шанс
13 декабря 08:53
Александр Усик / Фото: REUTERS
По информации инсайдера Майка Коппинджера в Twitter, решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязать чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) провести обязательную защиту пояса против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) не помешает бою украинца с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за абсолютное чемпионство.
«Решение WBA не помешает провести бой Фьюри – Усик за абсолютное чемпионство. И Фьюри, и Дюбуа продвигает Уоррен. Но Дюбуа будет следующим в очереди на обязательный бой. Есть ротация для объединенных чемпионов, и теперь установлено, что он следующий».
Напомним, ранее со-промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что WBA позволит Усику провести объединительный бой.
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