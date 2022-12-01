Беринчик провел открытую тренировку перед боем за титул чемпиона EBU
Иван Менди: «Очень уважаю Беринчика и цвета его нации. Жду возможности выйти на бой с ним»
Чемпион EBU – о предстоящем поединке с украинским легковесом
01 декабря 15:10
Иван Менди / Фото - courrier-picard.frОбладатель титула чемпиона Европы по версии EBU Иван Менди (47-5-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBO International в легком дивизионе Денис Беринчиком (16-0, 9 КО).
«Я очень рад быть здесь. Я занимаюсь боксом уже 15 лет. Иметь возможность выступать в таком андеркарде, как бой Фьюри и Чисоры – это действительно то, чего я стремлюсь в своей карьере».
Что ты думаешь о Денисе Беринчике?
«Я очень уважаю его и цвета его нации. Я жду возможности выйти на бой с ним».
Чего ты ждешь от Беринчика во время боя?
«Я не думаю, о том, что он сделает. Я думаю над тем, что я буду делать, как улучшить свой стиль».
Что значит для тебя это сражение?
«Этот бой покажет, над чем я так долго работал. Я выступлю перед тысячами людей. Это то, что я хотел».
Какие твои прогнозы на бой?
«У меня нет прогнозов, я только стараюсь следовать плану и одержать победу».
Напомним, что главным событием ивента в Лондоне станет чемпионский поединок Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) с Дереком Чисорой (33-12, 23 KO). Арену «Тоттенхэм Хоттспурс» посетит и Александр Усик (20-0, 13 KO).
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