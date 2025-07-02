Денис Седашов

Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) вернется на ринг после более чем двух лет перерыва. Следующий бой 39-летний спортсмен проведет 5 июля в Шривпорте (США), где его соперником станет 42-летний американец Роддрикус Ливси (12-4-1, 9 КО). Сообщает BoxRec.

Шелестюк не боксировал с марта 2022 года, когда свел вничью бой против Габриэля Маэстре. В мае он должен был провести очередной бой, но тот был отменен.