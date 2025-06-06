Камбосос обратился к Ломаченко после его решения завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион написал похвальные слова украинскому чемпиону
 

около 16 часов назад

Камбосос та Ломаченко / Фото - DAZN
Камбосос и Ломаченко / Фото - DAZN
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Владимир Кириченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком дивизионе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 KO) отреагировал на объявление своего экс-соперника Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) о завершении боксерской карьеры.

«Пусть Бог бережет тебя, брат, на твоей пенсии. Для меня было честью стать твоим последним соперником и выйти с тобой на ринг. Православный воин и великий человек. Когда-нибудь мы увидимся на горе Афон, мой друг».

Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.

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