Камбосос обратился к Ломаченко после его решения завершить карьеру
Бывший абсолютный чемпион написал похвальные слова украинскому чемпиону
около 16 часов назад
Камбосос и Ломаченко / Фото - DAZN
Бывший объединенный чемпион мира в легком дивизионе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 KO) отреагировал на объявление своего экс-соперника Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) о завершении боксерской карьеры.
«Пусть Бог бережет тебя, брат, на твоей пенсии. Для меня было честью стать твоим последним соперником и выйти с тобой на ринг. Православный воин и великий человек. Когда-нибудь мы увидимся на горе Афон, мой друг».
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.